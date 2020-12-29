Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награду «Горячее сердце» юному псковичу Ивану Степанову.Иван спас 6-летнего мальчика, который упал в Пскове и попал в водоворот. Ни секунды ни раздумывая, Иван бросился на помощь и спас ребёнка. Он вытащил мальчика из воды и оказал ему первую помощь«Я и не ожидал, что буду награжден. Тогда, я и не задумывался, насколько это может быть опасно. Но и сейчас поступил бы также», — отметил молодой человек.Глава региона поблагодарил студента за смелость и вручил ему диплом и нагрудный знак «Горячее сердце». Кроме того он вручил ему книгу, в которой представлены другие героические поступки обладателей инициативы.