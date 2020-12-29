В канун Нового года и Рождества дети из многодетных малообеспеченных семей будут обеспечены сладкими подарками, сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.Обеспечение псковичей сладкими подарками будет организовано центрами социального обслуживания по месту жительства. Дополнительных документов, подтверждающих статус многодетной малообеспеченной семьи, не потребуется.Подарки уже формируются, начата доставка в отдаленные населенные пункты. На данный момент в органах соцзащиты на учете стоят 5 тысяч 577 многодетных малообеспеченных семей, в них воспитывается 18 тысяч 573 несовершеннолетних ребенка.