Определенно место для строительства «Немов-центра» в Пскове. Бывшая прачечная на Коммунальной, 25 примет новый облик, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.«Это бывшая механическая прачечная, которую мы давно планировали под эти цели» - отметил Ведерников.Проект о строительстве центра спортивной гимнастики был подписан на этой неделе Минспортом. К реконструкции здания поступят уже с января 2021 года.Проект стоимостью 70 миллионов рублей будет построен в два этапа. Центр спортивной гимнастики будет построен благодаря работе российского гимнаста, четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.