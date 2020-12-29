Не поддаваться соблазнам в новогодние праздники призвал псковичей губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом он заявил в своем юбилейном видеообращении к жителям региона на своей странице в социальной сети Instagram.Глава региона озвучил рекомендации главного санитарного врача Анны Поповой, как не заразиться COVID-19 на новогодних выходных. Он отметил, что можно участвовать в мероприятиях только на открытом воздухе. «Старайтесь не поддаваться соблазну устроить массовые гуляния дома или в других закрытых помещениях – риск заразиться слишком велик», – призвал губернатор. Также он напомнил, что необходимости держать социальную дистанцию даже на открытом воздухе.Глава региона отметил, что Псковская область готова к любому сценарию развития событий и справится с новым пиком заболевания. Он напомнил, что год назад завершился косметический ремонт инфекционного отделения Псковской городской больницы. «У нас было 80 кроватей в здании, откуда не могли вытравить тараканов – всё это видел своими глазами. Сейчас у нас есть три корпуса инфекционной больницы, единая диспетчерская служба скорой помощи с новыми автомобилями, широкая сетка волонтёров и студентов, задействованных на всех уровнях здравоохранения»,– подчеркнул глава региона.В заключение губернатор поздравил псковичей с наступающими праздниками и пожелал здоровья, семейного благополучия, добра и счастья.