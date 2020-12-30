Расписание городских автобусов изменится в Пскове 31 декабря, сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».Завтра движение будет осуществляться по расписанию выходного дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов:Автобус №1:от Снятной Горы - 22:21от Вокзала - 22:54 (до Северной)от Вокзала - 22:23 (до Снятной горы)Автобус №2:от Балтийской - 23:05от Вокзала - 24:00Автобус №3:от Рокоссовского - 22:19от Инженерной - 22:50Автобус №4:от Рокоссовского - 21:29от Учхоза - 22:10Автобус №6:от Рокоссовского - 21:46от Черёхи - 22:34Автобус №8:от пл. Ленина - 22:14от Корытова - 22:35Автобус №9:от Вокзала - 21:00от Подборовья - 21:40Автобус №11:от Вокзала - 24:00 (до Звёздной)от Архива - 23:15Автобус №12:от Вокзала - 21:45от Псковкирпича - 22:18Автобус №14:от Рокоссовского - 21:23от Пчеловода - 22:03Автобус №17:от Рокоссовского - 22:07от Вокзала - 22:45 (до Коммунальной)Автобус №19:от пл. Ленина - 22:15от Цементных складов - 22:33Автобус №25:от Родины - 22:15от Архива - 21:24от пл. Ленина в Родину - 21:41