Псковичи, у кого истек срок действия водительских удостоверений и паспортов с 1 февраля по 15 июля 2020 года, должны поменять их до 31 декабря. Об этом напомнили в госавтоинспекции Псковской области.Всвязи с пандемией и по решению президента, водители имели право управлять авто с просроченным удостоверением до конца года.Те, кто не успеет этого сделать, уже в новогоднюю ночь могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Такая санкция обойдется псковичу от 5 до 15 тысяч рублей, задержанием авто и отстранения от его управления.