Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья!Уходящий год был временем непростых испытаний, которые затронули каждого из нас.Но трудности всегда даются по силам – для укрепления веры в лучшее будущее и как проверка на прочность.Думаю, мы прошли её достойно.На фоне всех сложностей 2020 года мы отчётливо увидели, что в нашем обществе бесконечно много по-настоящему сильных, великодушных и чутких людей.Хочу сказать искренние слова благодарности:– Медикам, которые в круглосуточном режиме продолжают сохранять здоровье и спасать жизни.– Учителям, которые в сложных и непривычных условиях обеспечивают учебный процесс.– Предпринимателям, которые пошли на значительные убыткидля защиты здоровья своих клиентов.– Сотрудникам правоохранительных органов, экстренных и коммунальных служб, и многим другим, кто ни на минуту не прекращал работу.– И, конечно, нашим волонтёрам, которые продолжают бескорыстно оказывать помощь тысячам людей.В этом году во всех сферах профессиональные и личные подвиги стали едва ли не привычной частью нашей повседневной жизни.Мы вместе делали всё для развития Псковской области, и нам есть, что вспомнить.По Поручению Президента построены и оборудованы три современных корпуса Псковской областной инфекционной больницы, где врачи уже спасли не один десяток жизней.Технологии Великолукского электротехнического кластера использовались на передовых объектах России и мира: от автономной цифровой подстанции до экспериментального термоядерного реактора.Два новых предприятия вышли на этап опытного производства в особой экономической зоне Моглино.Во всех районах действуют «Точки роста» и центры цифрового развития, которые открывают перед детьми новые направления дополнительного образования.В Великих Луках для всего юга области заработал второй региональный «Кванториум».Уже семь авианаправлений открыты в Аэропорту имени Княгини Ольги.Продолжается комплексное обновление дорог и общественного транспорта – почти 250 новых автобусов выходят на маршруты Псковской области.Не остаётся без внимания и культурное наследие. Яркими событиями 2020 года стали открытие Городского вала и автовокзала в Опочке; Варлаамовской башни и палат Постникова в Пскове, Цепных мостов в Острове.В рамках Года памяти и славы к 75-летию Великой Победы приведены в порядок все воинские захоронения. Всем ветеранам и детям войны оказана социальная поддержка.Дорогие друзья! Хочу поблагодарить всех вас за идеи, обратную связь, конструктивную критику, за ваше терпение.И конечно, за тот вклад, который каждый из вас внёс в то, чтобы Псковская область становилась местом, где хочется жить.Уходящий год был сложным, но он заново научил нас ценить простые, человеческие радости.Искренне желаю, чтобы все трудности и невзгоды остались позади, а в следующем году у каждого была возможность без ограничений реализовать все свои планы и желания.Нам предстоит много работы, и всем понадобятся крепкое здоровье, силы и терпение. Пусть всего у вас будет в достатке.Верю, что впереди нас ждёт только самое лучшее.С Новым 2021 годом! Пусть всё сбудется!