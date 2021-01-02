Динамика распространения коронавируса в Псковской области продолжает снижаться, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.«Тем не менее, сейчас особенно высоки риски заболеть в общественных местах. Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности. Это сейчас действительно важно», - обратился глава региона к псковичам.За минувшие сутки в Псковской области заболели всего 205 псковичей. За день до этого в статистику прибавилось 285 случаев. Всего с начала пандемии вирусом заразились 24 тысячи 73 человека.