Наталия Соколова сообщила, какие правила вступили в силу в школах Псковской области с 1 января 2021 года. Правила детский омбудсмен опубликовала в своем Instagram-аккаунте.Новые правила утвердили СанПиН. Они будут связаны с питанием детей:– обязательное использование йодированной соли,– возможно регулирование меню с учётом конфессиональной, национальной и климатической специфики региона,– индивидуальный подход в меню с учётом медицинских рекомендаций.Любые поездки длительностью до 4 часов должны быть организованы с обеспечением детей сухим пайком. А более длительные - горячим питанием.С 1 января утверждены новые санитарные требования к работе школ, детских садов, лагерей и других детских учреждений.В школах уроки не могут начинаться раньше 8 утра, в том числе и нулевые уроки. В 10-х и 11-х классах не может быть увеличена нагрузка в связи с профильным типом обучения.Работа с электронными средствами во время урока не может превышать 35 минут. Перемены не менее 10 минут и обязательное наличие большой перемены продолжительностью 20-30 минут. Уроки во вторую смену не могут заканчиваться позднее 19:00.