Псково-Изборский объединенный музей-заповедник получил федеральный статус, сообщает ТАСС.Инициативу о придании федерального статуса комплексу одобрил президент РФ Владимир Путин. Распоряжение уже подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.В федеральную собственность будет передано в общей сложности 300 объектов недвижимого имущества, 74 из которых памятники федерального значения.Данное изменение позволит увеличить финансирование и получить необходимые средства на реставрацию объектов, а также участвовать в государственных и международных программах.