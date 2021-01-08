Технический осмотр авто с 1 марта 2021 года начнут записывать на камеру. Об этом сообщили РИА Новости.Изменения федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» пополнились новой графой. Отныне пункт технического осмотра или передвижной диагностической линии необходимо оснастить средствами фотофиксации.«Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения: фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование», – сообщается в документе.В единую систему также необходимо будет внести координаты места нахождения автомашины, дату, время начала и окончания диагностики.