С 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в очном формате. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Нужно ли выходить с каникул и переходить на ночную форму обучения, спросила Псковская правда у директора псковской школы № 10, депутата Псковской городской Думы Ольгу Федорову.«Странный вопрос. Просто пора учиться», - заявила директор журналистам.Неделя дистанционного обучения, досрочные каникулы в школах, комплекс ограничительных мер на новогодние праздники привели к значительному снижению динамики распространения коронавируса в регионе.В связи с этим губернатор также считает продолжение дистанционки безосновательным: «На сегодня основании продолжать обучение в дистанционном режиме нет».«Прошу всех относиться к противовирусным требованиям со всеи ответственностью – это принципиально важно для сохранения здоровья как учеников, так и преподавателей», - подчеркнул Михаил Ведерников.