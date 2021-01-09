Сегодня на территории Псковской области ожидается похолодание. Как сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России, 9 января в регионе будет до -12 градусов.По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура по области: ночью от -12 до -7 градусов, днем от -10 до -5.Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое. Кроме того псковичей предупреждают, что на дорогах ожидается гололедица.