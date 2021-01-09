7 января на 96-м году жизни в Великих Луках скончался участник штурма Рейхстага Иван Александров. Об этом на свой странице в соцсети Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Иван Александров был офицером связи, участвовал в обороне Москвы, освобождении Белоруссии и Варшавы и штурме Рейхстага. Он попал на фронт в 18 лет, и был не единожды награжден за боевую доблесть.В мирное время Иван Михайлович посвятил себя восстановлению и развитию народного хозяйства. «Военные и трудовые подвиги ветерана, его активная общественная деятельность навсегда останутся в памяти жителей Псковской области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – отметил Михаил Ведерников.