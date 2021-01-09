Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей, по возможности, провести остатки каникул дома. «Роста заболеваемости не происходит благодаря своевременно принятым мерам, а также всем, кто соблюдает правила противовирусной безопасности, друзья, за это вам отдельное спасибо», – отметил глава региона.В Псковской области за сутки обнаружили 205 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных в регионе достигло 25 тысяч 571. Статистику на 9 января опубликовал губернатор в своём Instagram-аккаунте.За сутки выздоровели после коронавируса 56 человек, всего с начала пандемии вылечились от инфекции 13 тысяч 126 человек, скончались от COVID-19 в регионе 104 человека.За сутки провели 1 тысячу 248 исследований на коронавирус. За все время – 222 тысячи 211.