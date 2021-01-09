Проверка выявила нарушения в работе Псковской городской поликлиники, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.Главе региона поступило множество обращений по поводу больших очередей в Псковской городской поликлинике. Многие псковичи столкнулись с трудностями, когда обращались за медицинской помощью и получением больничного.«Поручил комитету по здравоохранению получить разъяснения по этому вопросу. Ответ от руководства поликлиники: «Очередей нет». Даже фото прислали. Липовые. Зря кому-то кажется, что в праздники можно халтурить. Направил проверку, которая быстро убедилась в справедливости обращении (и выявила ряд нарушений)», – рассказал губернатор.Михаил Ведерников поблагодарил псковичей, которые своевременно дали сигнал о проблеме и отметил, что руководитель учреждения получил дисциплинарное взыскание и поручение в сжатые сроки нормализовать работу медучреждения.«Новогодние каникулы – это напряжённое время для системы здравоохранения, но жители нашей области должны получать полноценную медицинскую помощь вне зависимости от даты календаря», – подытожил губернатор.