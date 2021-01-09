После массовых жалоб на очереди в псковской городской поликлинике, в медучреждении провели проверку, которая показала, что в работе имеются нарушения. Новость спровоцировала широкое обсуждение среди псковичей.Многие жители Псковской области отметили, что данной проблемой должен заниматься не губернатор и ужаснулись, что руководство выслало в ответ на официальный запрос «липовые» фотографии. «Губернатору области на запрос по жалобам граждан отправлять липовые фото – это низость и бесстыдство», – пишут псковичи. Однако, большинство псковичей стало оправдывать медиков. «Если вдруг на одного терапевта стало не 20 больных, а 120, как избавиться от очереди?» – спрашивают комментаторы. Многие высказали мнение, что дело не столько в неорганизованности, сколько в дефиците кадров.Под постом о проверке собралось огромное количество жалоб на работу системы здравоохранения в Великих Луках. Местные жители назвали целый ряд «проблемных» медучреждений и попросили обратить внимание на их работу. Горожане уверяют, что «работать там не хотят и очень любят выгонять пациентов из кабинетов». По их словам, здравоохранение у них совсем не работает. Одни пожаловались на семичасовые очереди, другие отметили, что для того, чтобы взять номерок к узкому специалисту нужно занимать очередь в пять утра, третьи обратили внимание на огромные очереди, в которых вместе сидят больные люди и пациенты на выписку.