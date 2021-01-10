Каждый пятый пациент, переболевший коронавирусом, сталкивается с психическими расстройствами. Об этом в своём Instagram-аккаунте рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.Она отметила, что в начале изменение в поведении связывали преимущественно со страхом перед неизвестной болезнью и сложной обстановкой.Со временем медики по всему миру начали диагностировать психопатии. «У каждого пятого переболевшего коронавирусом выявляются психические расстройства, в том числе впервые диагностированные после заражения», – рассказала Повторейко.Психические расстройства, у пациентов, переболевших коронавирусом, встречались в 18,1% случаев. У 5,8% такие отклонения были выявлены впервые.В число расстройств входят шизофрения, бредовые расстройства, расстройства настроения, депрессии, апатии и, самое страшное, нежелание жить. Анастасия Повторейко отметила, что тревожным является удвоение случаев деменции.На данный момент в псковских медучреждениях появились специалисты, которые помогают пациентам справиться с подобными проблемами. В декабре в штат псковского подразделения взят грамотный психолог-кинезиолог, а в январе в штат великолукского филиала принят врач-психиатр.