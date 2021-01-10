Известная актриса, псковичка Юлия Пересильд, проводит свои новогодние выходные в родном Пскове.Актриса опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию со своим домашнем любимцем, золотистым ретривером Кэти, на фоне Псковского Кремля. «Долгая встреча нового года продолжается», – поделилась Юлия Пересильд со своими подписчиками.На отдыхе Юлия выбирает активный досуг: катается на санках, лыжах, гуляет по Пскову вместе с друзьями. Подписчики актрисы отметили, что отдых на родине самый лучший. «Никакие Мальдивы рядом не стоят с таким Праздником», – отметили они.