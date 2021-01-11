В январе в Псковской области ожидается волнообразный характер погоды с преимущественно минусовыми температурами. Об этом \\"Комсомольской правде в Пскове\\" сообщила начальник псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.В течении двух дней ожидается повышение температуры. Ночью будет до -10 градусов, днем от 0 до - 5 градусов. Снег от умеренного до небольшого. Будет дуть умеренный, но ощутимый юго-восточный ветер.С 14 января температура вновь начнет падать: в отдельных районах Псковской области ожидается до - 20 градусов. Днем сохранится устойчивая минусовая температура. Обильных осадков не ожидается, возможен небольшой снег. Ветер повернёт на север – северо-восток.С 17-18 января, вероятнее всего, начнется очередная волна потепления. Однако, погода все-таки будет зимняя.