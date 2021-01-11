Сегодня, 11 января, в 21:00 станут известны результаты голосования за лучшую скульптуру России. Пскович со скульптурой «Динозавр» уже в десятке лидеров.Работы на конкурс стали начали отсылаться ещё в августе 2020 года и с декабря псковичи и жители всей России отдали порядка 6 259 голосов за скульптуру из города Опочки Псковской области. До победы совсем немного, псковский «Динозавр» уже на 9 строчке промежуточного рейтинга.Чтобы отдать свой голос за лучшую скульптуру, есть всего несколько часов. Возможно, они станут решающими в гонке за звание самой необычной скульптуры России.Кроме этого, команда конкурса «скульпТУТУры» подготовила для каждого финалиста 3D модель работы. Ее, как и интересные факты участников, можно увидеть на сайте tutu.ru