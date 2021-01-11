Государственная инспекция труда опубликовала план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Псковской области в 2021 году. Об этом \\"Комсомольской правде в Пскове\\" сообщили в пресс-службе ведомства.В 2021 году в планах государственной инспекции проверить 68 организаций. 48 проверок будут совместными с другими контролирующими органами. Как отметили в пресс-службе, план проверок согласован с прокуратурой Псковской области. Основной целью проверки является контроль соблюдения трудового законодательства.Среди организаций, которые будут проверять, значатся 3 образовательных учреждения, 2 государственных предприятия, 3 муниципальных предприятия, 3 учреждения здравоохранения. Полный перечень плана проверок доступен на сайте ГИТ.