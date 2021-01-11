Полиция проводит проверку по сообщению о возможном распылении перцового баллончика в пушкиногорской школе, сообщили \\"Комсомольской праве в Пскове\\" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.В отделение МВД России по Пушкиногорскому району поступило сообщение о том, что неизвестный распылил в здании школы перцовый баллончик.На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего. Пострадавших среди учеников и педагогического состава нет.