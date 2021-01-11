Более 9,5 тысяч подарочных сертификатов на 5 тысяч рублей выдано в рамках программы «Подарок новорожденному». Акция реализуется с 2019 года по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова, сообщили в пресс-службе администрации региона.С 2020 года акция стала региональной программой. Подарочные наборы получают все псковские семьи, в которых дети родились после 1 января 2019 года. Порядка 2,9 тысяч псковских семей региона получили подарочные сертификаты через органы социальной защиты населения. Еще 6,6 тысяч семьей получили подарки в учреждениях родовспоможения.Родители получают сертификат номиналом 5 тысяч рублей, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для бесплатной гравировки имени и даты рождения малыша.В реализации регионального проекта принимают участие 9 магазинов-партнеров и фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги». Информацию о магазинах-партнерах акции можно узнать на сайтах региональных комитета по здравоохранению и комитета по социальной защите в разделе «Акция «Подарок новорожденному» и на сайте благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».