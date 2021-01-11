В первый день 2021 года Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина включили в состав Национального драматического театра России.Отмечается, что театр стал филиалом национального драматического театра Росси в городе Пскове. Драмтеатру возвращено историческое название: Народный дом имени А.С. Пушкина.Ранее сообщалось, что министр культуры Ольга Любимова, во время рабочего визита в Псков, поддержала желание Псковской области объединить главный театр региона с Петербургской Александринкой.По словам художественного руководителя Александринки Валерия Фокина, псковский зритель – главный зритель псковского академического театра, поэтому, будут ставиться спектакли в первую очередь для псковского зрителя.\\"Все планы, которые задуманы театром, будут соблюдены. Кроме того, если какие-либо яркие коллективы приедут выступать в Петербург, мы будем привозить их и в Псков\\", – отметил Фокин.Несколько дней назад Псково-Изборский объединенный музей-заповедник также получил федеральный статус.