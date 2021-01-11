Как уберечь детей от травм зимой, рассказал врач-травматолог Псковской детской областной клинической больницы Павел Шпак в эфире проекта ПАИ-live.Врач отметил, что сейчас объектами повышенной опасности являются лёд, водоемы и всевозможные горки. «Я бы рекомендовал родителям не пускать это на самотек, дети прямо или косвенно должны быть под контролем или присмотром», - подчеркнул спикер.Врач отметил, что необходимо иметь необходимое оснащение: лыжи, санки, «ватрушки». Он не рекомендует катать детей на «ватрушке», привязанной к автомобилю или квадроциклу. По его словам, такое приключение может обернуться инвалидностью, полостной операцией, разрывом селезенки или печени.Павел Шпак рассказал, что детский травматизм - закономерный процесс и он зависит от погоды. «Когда меняется погода и появляется снежный покров, травматизм резко возрастает», - объяснил спикер.