Сотрудниками полиции установлен человек, который распылил содержимое перцового баллончика в здании школы имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.Причиной эвакуации в пушкиногорской школе оказалось неосторожное использование перцового баллончика 9-классником.Как сообщили сотрудники полиции, для поиска молодого человека потребовалось немало времени. После случившегося подросток признался, что распылил вещество случайно. Однако, его родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса о административных нарушениях.