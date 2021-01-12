Двух котят обнаружили выкинутыми на помойку в районе Любятово, сообщили в официальный группе «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте». Малышам ищут новый дом.«Однозначно домашние. В жуткий холод на улицу... Люди! Ну что ж вы делаете?» — написали зоозащитники.В последние дни на улице сильно похолодало, так что котята успели сильно замерзнуть и простудиться. «Не чихают, но глазки потекли. Особенно у \\"вислоушки\\"», — сообщили зоозащитники и отметили, что оба котёнка девочки.«На фото кажутся больше, чем есть на самом деле. От глистов получили Милпразон. Лоток удачно осваивают. Ищем дом и надежных хозяев, которые смогут подлечить своего нового питомца», — написали в группе.