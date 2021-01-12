В Псковской области остаются активными 8 очагов коронавирусной инфекции, сообщили в официальном telegram-канале региона.Среди активных очагов: Порховский маслосырзавод, санаторий «Хилово», Первомайский психоневрологический интернат, Порховский РЭС Псковского филиала электросетевой компании, Дновский психоневрологический интернат, Святогорский мужской монастырь, Спасо-Елеазаровский женский монастырь и Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов.Еще два очага коронавируса сняты с контроля. Как сообщил губернатор региона в своём Instagram- аккаунте, с контроля Роспотребнадзора сняты Псково-Печерский монастырь и администрация Порховского района.С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 26 тысяч 284 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 245 новых случаев.