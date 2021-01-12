Псковские профсоюзы, региональные власти и работодатели договорились о размере минимальной заработной платы на собрание 12 января.Согласно трехстороннему соглашению минимальная зарплата для работников псковских организаций всех форм собственности в 2021 году составит 12 792 рубля. Это означает, что она будет равна минимальному размеру оплаты труда. Новый МРОТ был утвержден Федеральным законом 29 декабря 2020 года.До 2021 года МРОТ на федеральном уровне определялся исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Отныне МРОТ будет определяется не по величине прожиточного минимума а по медианной зарплате.Исходя из новой методики, половина населения страны имеет доход выше медианы, а половина - ниже. Цифра медианы будет пересчитываться ежегодно.