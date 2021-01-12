О строительстве новых торговых рядов на рынке «Нива» по улице Коммунальной в Пскове рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.На сайте губернатора Псковской области пскович задал вопрос о состоянии рынка. Андрей Михеев заявил, что по данным администрации рынка, в данный момент началась реконструкция рядов, которые будут предназначены для фермеров и местных производителей.Новые торговые ряды будут бесплатны для торговцев. Купить из продукцию можно будет на 7 ряду рынкаКроме это, недавно администрация «Нивы» отвечала на возмущения покупателей и торговцев, почему пришлось убрать ряд для дачников.