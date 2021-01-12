В Псковской области на данный момент не осталось классов и садиков, находящихся на карантине. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области о ссылкой на руководителя комитета по образованию Александра Седунова.Однако, в образовательных учреждениях ещё порядка 100 педагогов остаются на больничном. Но проблему нехватки педагогов комитет по образованию намерен решить совместно с ПсковГУ - с помощью студентов.Но они смогут отправиться на выручку только после окончания зимней сессии и каникул.