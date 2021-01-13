О причинах появления зеленых автобусов для пассажиро-перевозок в Псковской области рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе.«ПАЗики считают старыми и архаичными, спрашивают: «Зачем купили?». Но, к сожалению, дорожные условия создают такие вызовы», - отметил спикер.Борис Елкин рассказал, что большинство дорог в регионе нуждаются в ремонте и закупить красивые, новые, но низкополые автобусы не останется возможности.Новые ПАЗики с 1 января уже начали направляться на маршруты. В областном центре на рейсы вышли новые ЛиАЗы. Также заключительную стадию подготовки проходят и длинные автобусы МАЗы, поэтому скоро уже выйдут на рейсы.«В каждом районе есть новые автобусы, кроме Великих Лук — туда мы чуть позже придем с большими автобусами, как и обещали», - рассказал председатель комитета о новом рейсе для великолучан.Исходя из небольшого пассажиропотока, в городе запустят только один рейс с большим автобусом. Но со временем районы начнут пополняться все новыми автобусами.