Псковские теплосети рассказали на своем официальном сайте как они готовятся к грядущим морозам и объяснили, почему подготовку надо начинать заранее.\\"Если вы еще не знаете, то сообщаем, что надвигаются сильные морозы\\", - сообщили работники предприятия и отметили, что для них это дополнительное испытание.По их словам, повреждения на тепловых сетях зимой осложняются тем, что ремонтные работы могут сопровождаться многочасовым ограничением подачи тепла в жилые дома, офисы и социальные объекты.\\"В сильные морозы температура теплоносителя в магистральных трубопроводах может достигать 130 градусов. Нагреваясь, металл расширяется, и любой коррозийный дефект или микротрещина могут спровоцировать прорывы\\", – рассказали специалисты. Кроме того, источником проблем может стать смещение грунта из-за сильных заморозков и истечение нормативного срока использования трубопровода.Чтобы предотвратить аварийные ситуации, предприятие заранее приступило к ремонтным работам на участках трасс, которые стояли в начале списка на ремонт в 2021 году.На данный момент работы ведутся около детского садика на улице Олега Кошевого, 25. \\"Социальные объекты, тем более детские садики, всегда находятся в приоритете\\", –объяснили специалисты.