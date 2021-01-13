Вчера, 12 января, под стражу заключили жителя Великолукского района, обвиняемом в совершении убийства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.История произошла 7 января в деревне Карцево Великолукского района, когда состоялась застолье. Распивая алкоголь, мужчины поругались и обвиняемый трижды ударил кухонным ножом собутыльника в шею.Мужчина скончался на месте, а стобы скрыть преступление, убийца позвал на помощь знакомую. Те отправились к реке Ловать и сбросили труп в русло.