За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 274 человека, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.Общее количество зараженных COVID-19 достигло 26 тысяч 757 человек. Выздоровело от коронавируса за сутки 327 человек. За весь период пандемии с болезнью справились 14 тысяч 308 псковичей.На новую коронавирусную инфекцию обследовано 228 тысяч 865 человек, за сутки – 1 тысяча 600 человек. Количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось, уже 108 псковичей погибло в регионе от COVID-19.