Каждый пятый опрошенный житель Псковской области ожидает сокращений штата в своей компании после новогодних праздников. Такие данные предоставила служба исследования hh.ru.Чаще всего сокращения боятся соискатели 55 летнего возраста и старше в банковской и транспортной сфере, а также в ресторанно-гостиничном бизнесе и среди представителей высшего менеджмента.Меньше всего волнуются сотрудники сфер «Искусство, масс-медиа», «Автомобильный бизнес» и «Наука, образование».«Согласно опросу, проведенному hh.ru среди более сотни работодателей России, есть вероятность, что сокращение персонала в новом году может пройти в компаниях численностью от 100 до 500 сотрудников – об этом с уверенностью заявили 18% опрошенных представителей компаний. Еще 15% опрошенных из компаний численностью более 500 также отметили возможность уменьшения штата своего персонала в 2021 году. И только 10% представителей компаний с численностью менее 100 человек считают сокращение штата реальным для своих компаний в этом году. Наибольшая конкуренция среди соискателей на рынке труда в Псковской области сохраняется в сферах «Высший менеджмент» (15 человек на вакансию), «Бухгалтерия» и «Начало карьеры» (по 6 человек), «Искусство, развлечение, масс-медиа» (5 человек). Из наиболее востребованных направлений, на которые стоит обратить внимание при выборе профессии или смене работы: медицина, ИТ-технологии, в том числе кибербезопасность, линейные позиции в ритейле и horeca, связанные с комплектовкой и доставкой заказов. Также в связи с прошлогодним оттоком трудовых мигрантов ряд отраслей все еще испытывают дефицит персонала в сфере строительства, производства и ЖКХ», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова