В Псковской области остаются активными еще шесть очагов коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.На данный момент очаги фиксируют в Дновском психоневрологическом интернате, на Порховском маслосырзаводе, в санатории «Хилово», Святогорском мужском монастыре, Спасо-Елеазаровском женском монастыре и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов.Кроме того, два очага коронавируса были сняты с контроля: Порховский РЭС и Первомайский психоневрологический интернат. За сутки в регионе коронавирусом заболели 274 человека.