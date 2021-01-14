Скульптура из Опочки Псковской области попал в десятку самых необычных в России, получив 4,45% голосов россиян. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.Победителем конкурса стал памятник тувинской письменности из музея-заповедника «Белдир-Кежии», Республики Тыва. Организаторы конкурса подарят победителю памятный кубок, созданный из узнаваемых фрагментов всех 100 конкурсантов.Остальные финалисты, в числе которых и скульптура нашего земляка, вошли в 3D-энциклопедию необычных памятников России. «А также каждый получит объёмные модели, можно повертеть скульптуры, рассмотреть их с разных сторон, а также узнать интересные факты — кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого она размера, какие легенды с ней связаны» - сообщили организаторы конкурса.Также сервис поездок и путешествий Туту.ру представил карту, на которой будет отмечены все необычные памятники России, принявшие участие в конкурсе и скульптура из Псковской области.