Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал направить проверку в поликлиники Великих Лук, об этом он сообщил на совещании с медиками.Ранее псковичи жаловались на проблемы в работе Псковской городской поликлиники. По инициативе губернатора в медучреждении провели проверку и выявили нарушения. «В первой и второй поликлинике замечания жителей были устранены, а в третьей остаются недочёты», – отметил губернатор.После проведённой проверки псковичи начали обсуждать принятые меры и жаловаться на оставшиеся проблемы. Много жалоб поступило от жителей Великих Лук. По словам местных жителей, в городе существует целый ряд «проблемных» медучреждений, в которых «работать не хотят и очень любят выгонять пациентов из кабинетов».