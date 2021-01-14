Михаил Ведерников, в ответ на жалобу псковички в своем Instagram-аккаунте, поручил комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области немедленно разобраться с переполненными, опаздывающими автобусами.Псковичка пожаловалась губернатору, что не может уехать утром на работу из-за целого ряда проблем с автобусами. «Сегодня на остановке \\"Рижский\\" в сторону центра стоят около 50 человек в 8:30 утра. Не могут уехать на работу», - пожаловалась женщина.Она отметила, что приехал короткий, битком забитый автобус №17, в который втиснулись только три человека. Кроме того, автобус номер №2 утром пришлось ждать на морозе почти час. «Думаю, на других остановка то же самое», – отметила она.Женщина обратила внимание на то, что коммерческие автобусы на остановку приходили, но псковичи на них уехать не смогли. «У людей куплены транспортные карты автопарка, а не коммерческих рейсов», – посетовала она.В ответ на жалобу губернатор поручил транспортном комитету немедленному разобраться с проблемой и сегодня доложить ему о ситуации.