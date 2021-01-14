В связи с грядущими морозами МЧС предупреждает псковичей о необходимости осторожного использования печного, газового и электрооборудования.Только за новогодние праздники в Псковской области случилось 46 пожаров, в которых погибли 9 человек. Среди основных причин пожаров – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность печного оборудования.Заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Псковской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин, напомнил псковичам основные правила пользования отопительными и обогревательными устройствами. Об этом сообщает газета «Псковская правда».Правило №1. На полу перед топкой должен лежать предтопочный лист из негорючего материала, а подходы к печи должны быть свободными.Правило №2. Запрещается оставлять без присмотра в домах топящиеся печи и камины. Поручать надзор за ними малолетним детям тоже нельзя.Правило №3. Во избежание опасности, для розжига нельзя использовать легковоспламеняющиеся и горючие вещества; а также перекаливать печи. Топить печь нужно не чаще двух-трех раз в день по 1-1,5 часа. Кроме того, за три часа до сна топка должна быть прекращена.Правило №4. Нельзя эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и применять самодельные электронагревательные приборы; а также оставлять их без присмотра включёнными в сеть.Правило №5. Используя газовое оборудование, нужно следить за его техническим состоянием и исправностью. «Не следует включать газовый прибор при незаполненной водой системе отопления.Правило №6. Запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;Правило №6 Нельзя использовать газовые плиты для обогрева помещений или допускать к пользованию газовым оборудование детей и лиц, не знающих правил их безопасного использования.