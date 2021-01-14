В ближайшие дни на территории Псковской области похолодает: столбики термометров упадут до отметки в - 25 градусов. «Псковская правда» подготовила пять советов автолюбителям, которые помогут им пережить морозы без приключений.«- 25 – это не повод для паники», - уверен псковский автоэкспорт Николай Мельков. – В любом случае нужно помнить, что низкая температура повышает шансы на то, что машина не заведется или не откроется. Поэтому, имейте в запасе провода для «прикуривания», запас «незамерзайки» и специальный аэрозоль для смазки замков. Ну и, конечно, веник и лопата должны стать вашими постоянными спутниками»В первую очередь водителям рекомендуют беречь аккумулятор. Это связано с тем, что высокая влажность и низкая температура уменьшают емкость аккумулятора и максимальный ток, который он может выдать. Если не следить за важными показателями – придется «прикуривать» аккумулятор от соседской машины.Чтобы не столкнуться с проблемой замерзших дверных замков нужно пользоваться специальным аэрозолем. А если замерзли уплотнительные резинки, их нужно обработать силиконовой смазкой.Кроме того водителям советует не доверять в морозы «ручнику», не мыть автомобиль в мороз и прогревать моторное масло. Подробную информацию можно узнать в материале «Псковской правды».