За прошлый год «Псковжилстрой» сдал псковичам 50 тысяч квадратных метров новостроек. Об этом сообщил генеральный директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире ПАИ-live.«В прошлом году мы сдали больше 50 тысяч квадратных метров,В среднем где-то около тысячи новоселов» - сообщил гендиректор «Псковжилстроя», добавив, что все объекты были сданы в полном объеме.Однако не все удалось выполнить из-за задержки подрядчиков по проектам: «В прошлом году коронавирус очень сильно нас подкосил, мы не смогли нарастить те объемы строительства, которые планировались».