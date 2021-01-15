Одним из самых насущных вопросов псковичей в январе этого года является уборка снега. О том, куда обращаться гражданам с жалобами на плохую уборку, рассказали в официальном аккаунте Псковской области ВКонтакте.После обращения псковича в одном из соцсетей Пскова на плохую расчистку тротуаров у стадиона Машиностроителя, его сообщение было незамедлительно передано в управляющую компанию и быстро приведено в надлежащий вид.Направить свое обращение на уборку снега можно через специальную форму в официальной группе Псковской области области ВКонтакте.