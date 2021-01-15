Заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире радиостанции «7 Небо» рассказала о главных противопоказаниях при вакцинации от коронавируса.Первое противопоказание – возраст моложе 18 лет. «В настоящее время нет исследований о безопасности вакцины для данной категории граждан, поэтому сейчас для молодежи она не используется», – объяснила спикер.Кроме того, прививку не нужно делать тем, кто недавно перенес коронавирус и гражданам, которые меньше месяца назад болели гриппом или пневмококковой инфекцией.Противопоказана она и людям, у которых на данный момент обострилось хроническое заболевание. «Сначала дожидаемся ремиссии, потом уже прививаемся», – подчеркнула Надежда Рагозина.