В Псковской области органами местного самоуправления определено 9 мест для проведения Крещенских купаний, сообщили в официальном telegram-канале региона.По мнению главы региона Михаила Ведерникова псковские храмы накопили достаточный опыт проведения религиозных обрядов и праздничных служб в условиях противодействия коронавирусу. «Кроме того, синоптики обещают дальнейшее снижение температуры, поэтому едва ли стоит ожидать большие очереди перед купелями на открытом воздухе», - отметил он.Места в которых можно будет совершить купание на Крещение, будут оборудованы в Пскове, Великих Луках, Гдове, Опочке, Себеже, а также в Псковском, Опочецком и Гдовском районах.1. В Гдове на реке Гдовка (в районе улицы 1-я Слободская);2. В деревне Ветвеник Гдовского района на Чудском озере;3. В деревне Залахтовье Гдовского района на Чудском озере (база отдыха «Тридевятое царство»);4. В Пскове на реке Великой в районе городского пляжа;5. В деревне Бабаево (карьер Выбуты) Псковского района;6. В Великих Луках на Краснофлотской набережной, у лодочной станции МУП «ГПКИО»;7. В Опочецком районе в Варыгинской волости, ДК «Родничок»;8. В Себеже в районе купель организуют в районе ул. Замковая, 13;9. В Псковском районе купель будет организована в деревне Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь