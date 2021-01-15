Собственники торгового центра Fjord Plaza, находящегося на окраине Пскова, открыли бесплатный каток, сообщает корреспондент Комсомольской правды в Пскове.КВпервые в Псковской области на парковке прямо у торгового центра открыли бесплатный каток для всех желающих. Как поделились сотрудники торгового центра, изначально идея полностью исходила от собственников Fjord Plaza:- Вход на каток бесплатный для всех псковичей и гостей города. Естественно, как и на всех катках города, у нас есть ограничения - запрещен выход на лёд для беременных, а также лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. И, соответственно, необходимо соблюдать дистанцию, - рассказали корреспонденту КП сотрудники ТЦ.ПО ТЕМЕ:На данный момент в Пскове действует несколько городских катковБесплатный каток подарила управляйка жителям ЗавеличьяПсковичи присылают видео катания на коньках по рекам Пскова