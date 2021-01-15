Госархив Псковской области рассказал о людях, живших на Талибских островах в начале XX века.Сотрудники музея сообщили, что в фондах архива есть документы, которые позволяют представить, что за люди жили здесь раньше. «Одним из таких материалов стала заметка из \\"Псковских епархиальных ведомостей\\" от января 1914 года», – отметили они. В архиве рассказали, что жители Верхнего острова были очень набожными. Каждый грамотный местные житель участвовал в церковном пении и чтении. «Многие знают наизусть молитвы и песнопения. В 1904 году из своих скудных средств это маленькое население, 170 дворов, без сторонней помощи воздвигло церковь во имя преподобного Досифея с употреблением на сей предмет 21 000 рублей, снабдив ее необходимой утварью и облачением», – сообщили в госархиве.Кроме того, «жители этой местности совершенно чужды каких-либо увеселений, особенно в праздничное время. Многие из молодежи не имеют понятия о театрах, маскарадах, карточной азартной игре и тому подобном».