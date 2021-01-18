В Пскове начали заливку еще одного городского катка. Об этом в в официальном сообществе ВКонтакте сообщил Туристский информационный центр Псковской области.Каток на Октябрьском, 34, больше известный среди псковичей как Таблетка, оповестил о скором открытии. Добраться до него можно доехав до остановки Летний сад и проследовав после памятника «Пушкин и крестьянка» по парку до здания Прокуратуры Псковской области, каток будет располагаться напротив здания.Сотрудники катка предупреждают, что войти в помещение для переодевания можно будет только в маске и по очереди, соблюдая дистанцию.